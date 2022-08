Ciclismo

Vuelta di Spagna - Evenepoel: "Un sogno che diventa realtà e grandissimo lavoro di squadra. Siamo orgogliosi"

VUELTA DI SPAGNA - Felicissimo Remco Evenepoel per il risultato di questa tappa: non ha ottenuto la vittoria, ma ha distanziato tutti gli uomini di classifica fino a prendere la maglia roja di leader. Poi fa i ringraziamenti ai compagni di squadra della Quick Step Alpha Vinyl per il lavoro svolto: "Siamo stati bravi e dobbiamo essere orgogliosi".

00:00:46, un' ora fa