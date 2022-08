Ciclismo

Vuelta di Spagna - Geoghegan Hart: "Buona giornata per me e Rodríguez, avevamo un'idea di squadra e non ha funzionato"

VUELTA DI SPAGNA - Nonostante Geoghegan Hart, a conti fatti, non sia andato male ed è ancora nella top 10 della classifica generale, sembra che il britannico non sia proprio soddisfatto di come sia andata sul Colláu Fancuaya. Forse perché Carapaz è crollato e anche Sivakov ha preso una mezza batosta. In sostanza i due veri capitani restano Geoghegan Hart e Carlos Rodríguez. Non quello previsto.

00:03:15, un' ora fa