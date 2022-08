Sam Bennett (entrambe le volte). Senza l'irlandese, Merlier e Mads Pedersen ma, anche questa volta, devono arrendersi. A vincere è Kaden Groves, l'australiano della BikeExchange Jayco che dimentica subito l'addio di Simon Yates, anche lui Alaphilippe. Il campione del mondo batte Evenepoel perde un gregario fondamentale del suo treno. Dopo la cronometro di Alicante, stravinta da Evenepoel , tornano protagoniste le ruote veloci. Finalmente visto che abbiamo vissuto solo due volate di gruppo, con il successo di(entrambe le volte). Senza l'irlandese, fermato per covid , grande occasione perma, anche questa volta, devono arrendersi. A vincere è, l'australiano della BikeExchange Jayco che dimentica subito l'addio di, anche lui finito a casa per covid . Per la classifica generale non succede nulla, a parte per Yates e Sivakov ritirati stamattina, ma occhio all'addio di. Il campione del mondo batte violentemente la spalla destra perde un gregario fondamentale del suo treno.

Ad

L'ordine d'arrivo

Vuelta di Spagna Evenepoel perde il suo ultimo uomo: Alaphilippe ko e dice addio al Mondiale 3 ORE FA

Corridore Tempo 1. Kaden Groves 5h03'14'' 2. Danny van Poppel st 3. Tim Merlier st 4. Juan Sebastián Molano st 5. Mads Pedersen st 6. Daniel McLay st 7. John Degenkolb st 8. Fred Wright st 9. Cédric Beullens st 10. Boy van Poppel st

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Primoz Roglic Enric Mas Carlos Rodríguez Juan Ayuso

3 in fuga: Alaphilippe cade e si ritira

1 km e parte subito la fuga con l'azione di Repa (Equipo Kern Pharma), Bou (Euskaltel Euskadi) e Bol (Burgos). In azione i corridori delle squadre professional che, in pochi km, guadagnano 4' sul gruppo maglia roja. Si organizzano così le squadre dei velocisti per ridurre subito il gap: c'è l'Alpecin Deceuninck di Merlier, ma anche la Arkéa Samsic di McLay e la Bora Hansgrohe che ha perso Sam Bennett, ma che ci vuole provare con Danny van Poppel. Si costeggia la spiaggia e attenzione alle cadute. Il primo a farne le spese è Repa degli uomini in fuga, ma anche in gruppo c'è una brutta caduta. A terra finisce Julian Alaphilippe che batte violentemente la spalla destra ed è costretto a ritirarsi.

Che botta! Repa perde il controllo della bici e va giù, Bol si salva

Un'immagine che mai avremmo voluto vedere: Alaphilippe a terra, la sua Vuelta finisce qui

Groves brucia tutti i velocisti rimasti

Jetse Bol, intanto, prova a far fuori i compagni di fuga e parte da solo a 51,8 km dal traguardo. La sua azione dura qualche km, perché il gruppo neutralizza la fuga ai -28 km, non tanto lontano dal traguardo volante di Ruescas. Allo sprint intermedio, però, non c'è battaglia con Mads Pedersen che allunga e si prende i suoi 20 punti per la maglia verde. Si può impostare la volata e si muovono gli Alpecin Deceuninck di Merlier, i Trek Segafredo di Mads Pedersen e, soprattutto, i BikeExchange Jayco di Groves. La squadra australiana è “cattiva” e imposta un ritmo forsennato negli ultimi 2 km. Provano ad anticipare tutto Degenkolb e Ackermann, ma vengono rimontati dalla vera volata con Groves che batte Merlier e Danny van Poppel. Prima vittoria nei Grandi Giri per Groves, ancora a secco Merlier (3°) e Mads Pedersen (5°).

La BikeExchange dimentica Yates, vince Groves: rivivi la volata

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 39h39'04'' 2. Primoz Roglic +2'41'' 3. Enric Mas +3'03'' 4. Carlos Rodríguez +3'55'' 5. Juan Ayuso +4'53'' 6. João Almeida +6'45'' 7. Miguel Ángel López +6'50'' 8. Tao Geoghegan Hart +7'37'' 9. Ben O'Connor +7'46'' 10. Thymen Arensman +8'44''

Rivivi l'11a tappa della Vuelta On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo La Vuelta | 11a tappa 03:52:33 Replica

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Boato per Nibali: "Speciale chiudere qui dove ho vinto il mio primo Grande Giro"

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23