Ciclismo

Vuelta di Spagna - Javier Guillen: "Che successo nei Paesi Bassi e bello ritrovare il pubblico"

VUELTA DI SPAGNA - Il direttore della Vuelta è felice per come è andata nei Paesi Bassi dove si sono disputate le prime tre tappe di questa edizione. C'è stato un grande successo di pubblico dice Guillen che segnala come la Grandi Partenze dall'estero potrebbero essere sempre più presenti alla Vuelta.

00:02:33, un' ora fa