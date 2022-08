Ciclismo

Vuelta di Spagna - Jay Vine fenomeno della bici? Fa la barba al muretto: che brivido!

VUELTA DI SPAGNA - Ha vinto due tappe, ha conquistato 6 GPM su 6 nell'ultima frazione, ma non solo è anche il miglior scalatore della Vuelta dopo aver preso la maglia a pois blu. Ma Jay Vine non va bene solo in salita, ma anche in discesa se la cava abbastanza bene. Basta vedere come facesse la barba al muretto in curva.

00:00:32, un' ora fa