Ciclismo

Vuelta di Spagna - Jay Vine: "Giornata non dura, ma quando hanno attaccato non avevo benzina"

VUELTA DI SPAGNA - È andato in fuga, ma non ha conquistato neanche un punto per la classifica scalatori. Giornata no per Jay Vine visto che classificato come GPM c'era solo il Peñas Blancas finale. Il corridore dell'Alpecin Deceuninck tra l'altro, afferma anche che non è stata una giornata così dura considerando che erano in 32 là davanti. Ci riproverà comunque nel week end.

00:02:17, 2 ore fa