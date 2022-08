Ciclismo

Vuelta di Spagna - Jay Vine: "Irreale. Dovevo andare in fuga, ma ho vinto così contro gli uomini di classifica"

VUELTA DI SPAGNA - Non ci crede Jay Vine dopo il successo di tappa al Pico Jano, perché arrivando battendo i big, quelli che si affrontano per la classifica generale. Lui che aveva puntato tutto sulla fuga, ma non è riuscito ad entrarci a causa di una foratura. Come gira strano, a volte, il mondo.

