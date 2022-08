Ciclismo

Vuelta di Spagna - Jesús Herrada: "Pico Jano? Salita dura in avvio, ma all'arrivo non è più così impegnativa"

VUELTA DI SPAGNA - Il capitano della Cofidis ci svela qualche info in più sull'Ascensión al Pico Jano, la salita che ospiterà il primo traguardo in montagna di questa Vuelta. Una salita inedita per la corsa spagnola, ma Herrada è convinto che non si faranno grossi distacchi lassù in cima. Sì prima parte dura, ma poi spiana e al traguardo non è così impegnativa.

00:01:25, un' ora fa