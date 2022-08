Ciclismo

Vuelta di Spagna - Kelderman: "Due vittorie con Sam Bennett, che inizio per la Bora"

VUELTA DI SPAGNA - Wilco Kelderman è felicissimo per questo avvio di Vuelta 'in casa' nei Paesi Bassi. Kelderman è contento, ovviamente, anche per le due vittorie già ottenuti di squadra con Sam Bennett che ha vinto entrambe le volate di gruppo.

00:01:03, un' ora fa