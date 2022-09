Ciclismo

Vuelta di Spagna - Kelderman rientra tutto sbertucciato, ma non perde il sorriso: "tutto ok"

VUELTA DI SPAGNA - Caduto già dopo i primi km, Wilco Kelderman è riuscito a rientrare in un secondo momento grazie all'aiuto di Matteo Fabbro. A prima vista, il corridore neerlandese non sembrava in buone condizioni ma ha fatto comunque il segno dell'"ok" alla telecamera. Per non saper né leggere né scrivere, la Bora Hansgrohe ha comunque piazzato Hindley in fuga.

00:00:42, un' ora fa