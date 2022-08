Ciclismo

Vuelta di Spagna - L'ammiraglia di Geoghegan Hart non arriva e lui va su tutte le furie

VUELTA DI SPAGNA - Foratura per Tao Geoghegan Hart che resta in coda al gruppo per attendere l'arrivo della sua ammiraglia che, però, non arriva... E il vincitore del Giro d'Italia 2020 si innervosisce un po'.

00:00:15, 35 minuti fa