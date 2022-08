Ciclismo

Vuelta di Spagna - La BikeExchange dimentica Yates, vince Groves: rivivi la volata

VUELTA DI SPAGNA - La BikeExchange Jayco confeziona un lavoro perfetto per la volata di Kaden Groves, che coglie il successo nell’11a tappa della Vuelta, la sua prima vittoria in un Grande Giro. Boccata d'ossigeno per la BikeExchange Jayco che aveva appena perso Simon Yates. Battuti Danny van Poppel e Tim Merlier, ancora a secco di successi anche Mads Pedersen che è solamente 5°.

00:01:49, 2 ore fa