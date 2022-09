Ciclismo

Vuelta di Spagna - La caduta di Alaphilippe alla moviola: lussazione alla spalla per il campione del mondo

VUELTA DI SPAGNA - Non si era vista bene la dinamica della caduta di Alaphilippe nella giornata di ieri, ed ecco l'immagine da un'altra angolazione. A prima vista non sembrava una caduta grave per il campione del mondo che ha rimediato però una lussazione alla spalla destra.

00:00:28, un' ora fa