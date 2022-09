Ciclismo

Vuelta di Spagna - La corsa si infiamma: "Superman" Miguel Ángel López e Enric Mas attaccano Roglic e Evenepoel

VUELTA DI SPAGNA - A poco più di 10 km dallo scollinamento di Sierra Nevada, partono a turno Miguel Ángel López e Enric Mas. Prima il colombiano che cerca ancora la vittoria di tappa, poi lo spagnolo che vede Roglic in difficoltà. I due andranno via, ma non di comunque accordo...

00:02:04, 31 minuti fa