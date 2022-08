Ciclismo

Vuelta di Spagna - La crono di Roglic è buona o negativa? Lui scalza Cavagna, ma dietro arriva Evenepoel...

VUELTA DI SPAGNA - Roglic ha concluso la sua crono al 2° posto a 48'' da Evenepoel. In condizioni normali questa sarebbe una sonora sconfitta per lo sloveno in realtà. Ma in tanti sono felici di questa prestazione perché Roglic, in realtà, non è al top della condizione ed è l'unico che è stato sotto il minuto di ritardo da un Evenepoel supersonico.

00:01:12, un' ora fa