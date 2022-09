Ciclismo

Vuelta di Spagna - Lampo di Roglic nel finale: il momento in cui stacca Evenepoel a Sierra Nevada

VUELTA DI SPAGNA - Dopo essere andato un po' in difficoltà sulla salita, Roglic si risveglia negli ultimi due km. Ha pensato a non andare fuori giri poi, a 1,5 km dallo scollinamento, è partito all'attacco lasciandosi alle spalle Evenepoel. Detto questo, però, lo sloveno recupererà solo 15'' al belga che resta in maglia roja con un margine di 1'34'' al termine della seconda settimana.

00:00:57, 12 minuti fa