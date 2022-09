Evenepoel si candida ad affrontare Carapaz, Mads Pedersen, l'UAE Emirates oltre a Enric Mas e Ayuso. Ma chi sarà il vincitore dell'ultima tappa? Cala il sipario sull'edizione n° 77 della Vuelta che ha visto il trionfo di Remco Evenepoel . Era dal 1978 che un belga non vinceva un Grande Giro e, a questo punto, anchesi candida ad affrontare nel futuro Pogacar per le classifiche del futuro . Parlando di classifiche, è già tutto fatto: saliranno sul podio anche, l'UAE Emirates oltre a. Ma chi sarà il vincitore dell'ultima tappa?

Dove guardare la 21a tappa della Vuelta in diretta tv e live streaming

La 21a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 17.15. Potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Cala il sipario sulla Vuelta n° 77 con il classico arrivo di Madrid. Dopo la prima parte a Las Rozas, si entra a Madrid dopo 35 km. Al km 44,5 comincerà ufficialmente il circuito finale con 5,8 km da ripetere in 8 occasioni. Si imposterà quindi l'ultima volata di questa Vuelta prima della festa a Plaza de Cibeles.

I favoriti

ads Pedersen. Farebbe poker di vittorie alla Vuelta e pokerissimo nei Grandi Giri in questa stagione, ricordando il Ha già vinto tre tappe e, tolto Evenepoel, è stato il vero protagonista di questa Vuelta considerando la sua maglia verde e i tanti altri piazzamenti raccolti. Il favorito numero 1, quindi, resta M. Farebbe poker di vittorie alla Vuelta e pokerissimo nei Grandi Giri in questa stagione, ricordando il successo di Saint-Étienne nel luglio scorso.

Ackermann che cerca ancora il primo acuto a Groves che ha comunque portato a casa il successo nella Danny van Poppel che dopo aver fatto il lead-out per Sam Bennett spera di ottenere un successo personale. Dietro Pedersen abbiamo i suoi rivali in questa tre settimane. Dache cerca ancora il primo acuto ache ha comunque portato a casa il successo nella tappa di Cabo de Gata . C'è sempreche dopo aver fatto il lead-out per Sam Bennett spera di ottenere un successo personale.

E Merlier? Non è mai stato in partita per la vittoria in questa Vuelta nonostante dovesse essere il velocista di riferimento. Questa è l'ultima occasione per lui per evitare lo 0 in pagella. Anzi, il belga spera di far bene per entrare nel club dei 100, quei corridori che hanno vinto almeno una tappa in tutti i Grandi Giri.

Mads Pedersen *****

Ackermann, Danny van Poppel, Groves ****

Merlier, McLay, Teunissen, Fred Wright, Molano ***

Degenkolb, Bevin, Lienhard, Impey, Cimolai, Gianni Vermeersch **

Ben Turner, Russo, Canal, Beullens, Gotzon Martín, Bol, Ezquerra, van den Berg *

Info utili

-Orario di partenza: 17.26;

-Orario d'arrivo: tra le 19.51 e le 20.07;

-Lunghezza: 96,7 km;

-Dislivello: 871 metri;

