Ciclismo

Vuelta di Spagna - Lienhard: "Dovevo tirare la volata a Stewart, ma non l'ho più visto... Io ho fatto 5°, non male"

VUELTA DI SPAGNA - Il corridore svizzero ha fatto volata per sé non ritrovandosi più dietro il suo ultimo uomo: Jake Stewart. A questo punto si è messo in proprio e si è piazzato al 5° posto alle spalle di Sam Bennett, Mads Pedersen, McLay e Coquard. Tutto sommato, Lienhard è felice per il risultato conseguito a Breda.

00:01:31, un' ora fa