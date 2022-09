Ciclismo

Vuelta di Spagna - Luis Ángel Maté: "Vedo bene Miguel Ángel López, ma bisogna fare i conti con Evenepoel"

VUELTA DI SPAGNA - Maté spiega, essendo uno dei padroni di casa di questa tappa, la durezza della salita finale del Peñas Blancas. Per il corridore dell'Euskaltel Euskadi è una salita per Miguel Ángel López, ma bisogna sempre fare i conti con Evenepoel che ha dominato fin qui in salita.

00:01:40, un' ora fa