Ciclismo

Vuelta di Spagna - "Ma chi è che canta?": show canoro del motociclista che sorprende Magrini

VUELTA DI SPAGNA - Non è un fuori onda, anche perché va tutto in onda. Il motociclista si esibisce in una prova canora e sorprende anche i due telecronisti Riccardo Magrini e Luca Gregorio. Che voto gli diamo?

00:00:24, un' ora fa