Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ma cosa fai? Un tifoso a momenti butta giù Soler per salutare davanti alla telecamera

VUELTA DI SPAGNA - Questo proprio no. Un "tifoso" a bordo strada, giusto per salutare la telcamera e farsi vedere a casa, rischia di buttare giù Marc Soler che stava facendo l'andatura in gruppo. Occhio a non seguire la corsa.

00:00:25, un' ora fa