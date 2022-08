Ciclismo

Vuelta di Spagna - Mads Pedersen: "Ai -10 ho capito che non avrei vinto, complimenti alla fuga"

VUELTA DI SPAGNA - C'è grande rammarico per Mads Pedersen per come è andata. Sia per la mancata vittoria di tappa sia perché, paradossalmente, è Sam Bennett che ha guadagnato su di lui in chiave classifica a punti. Il danese non ha nulla da rimproverare a nessuno: "La squadra ha fatto un lavoro eccellente dall'inizio della tappa. Mancato aiuto dagli altri? Noi guardiamo solo a noi stessi".

