Ciclismo

Vuelta di Spagna - Mads Pedersen: "Controlleremo la corsa, poi ci sarà uno sprint durissimo"

VUELTA DI SPAGNA - Mads Pedersen già sa che ci sarà una fuga, ma che non darà grosso fastidio al gruppo. In ogni caso la sua squadra, la Trek Segafredo, controllerà la corsa per arrivare poi sulla rampa finale dove provarci come fu a Laguardia. Quella volta, però, Mads Pedersen fu battuto da Roglic.

00:01:10, un' ora fa