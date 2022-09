Ciclismo

Vuelta di Spagna - Mads Pedersen: "Fatto una volata lunga 350 metri, ho ripagato la squadra ma voglio vincere ancora"

VUELTA DI SPAGNA - Grande gioia e soddisfazione per Mads Pedersen che è riuscito finalmente a sbloccarsi dopo tanti tentativi, e piazzamenti, raccolti in questa prima parte di Vuelta. Ora è arrivato il successo a Montilla, con il danese che ha ipotecato anche la maglia verde. Ma non vuole fermarsi qui, vuole vincere un'altra tappa da qui a Madrid.

00:01:37, 37 minuti fa