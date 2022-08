Ciclismo

Vuelta di Spagna - Mads Pedersen: "No, oggi non ci provo. Hai visto il percorso?"

VUELTA DI SPAGNA - Dopo tre secondi posti consecutivi, Mads Pedersen dice che non figurerà nelle prime posizioni dell'ordine d'arrivo della tappa di Bilbao: "No, non sarà oggi"

