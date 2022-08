Ciclismo

Vuelta di Spagna - Mads Pedersen: "Non mi trovo bene con le volate lunghe, ma ci saranno altre chance"

VUELTA DI SPAGNA - Ovviamente non soddisfatto Mads Pedersen per il risultato di Cabo de Gata, confessando di non amare particolarmente le volate su rettilinei lunghi. Solo 5° oggi, ma il danese già guarda alle prossime occasioni che ci saranno da qui a Madrid (molto poche in realtà).

00:01:11, un' ora fa