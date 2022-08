Ciclismo

Vuelta di Spagna - Mads Pedersen: "Oggi non arriva la fuga, cercherò la vittoria. La salita non mi fa paura"

VUELTA DI SPAGNA - Oggi è il favorito numero 1 e Mads Pedersen non vuole lasciare nulla al caso. "Va la fuga? No, non arriva" dice il danese che aggiunge: "Una salita così importante, anche se a metà tappa, mi avrebbe fermato. Ora non ho più paura. Vogliamo la vittoria".

00:01:54, 27 minuti fa