Ciclismo

Vuelta di Spagna - Mads Pedersen: "Sono grato alla mia Trek Segafredo, wow, questa vittoria è loro"

VUELTA DI SPAGNA - Mads Pedersen ha fatto tris alla Vuelta e vuole ringraziare tutta la sua squadra per il grande lavoro fatto anche in questa tappa, quella di Talavera de la Reina. Menzione speciale anche per Tiberi che con la sua azione ha annullato quella di Scotson proprio all'interno dell'ultimo km.

00:01:59, 22 minuti fa