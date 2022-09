Abbiamo già visto la top 25 della Vuelta di Spagna , ma andiamo a vedere nel dettaglio le posizioni e i distacchi di tutti i big iscritti all'ultimo Grande Giro della stagione. Big o presunti tali tra seconde punte e vice. La cronometro di Alicante, vinta proprio dalla maglia roja Remco Evenepoel , ha dilatato i distacchi., che era il corridore più vicino al belga, è sprofondato a oltre 3' e adesso diventa davvero difficile capire chi possa impensierirlo anche se mancano ancora 11 tappe da qui Madrid.? Ha l'esperienza per ribaltare tutto, ma anche lui ha un distacco importante, visto i 2'41'' già persi per strada. Anzi è stato lo stesso sloveno a riconoscere la superiorità del corridore della Quick Step.

