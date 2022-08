Ciclismo

Vuelta di Spagna - Marc Soler sblocca la Spagna: telecronisti pazzi di gioia, show di Contador in cabina

VUELTA DI SPAGNA - Finalmente dice la Spagna. Erano 122 tappe consecutive che uno spagnolo non vinceva una tappa in un Grande Giro (proprio alla Vuelta, nel 2020). Marc Soler sblocca la situazione a Bilbao e in cabina c'è aria di festa, entusiamo e euforia nella cabina dei nostri amici telecronisti spagnoli. Tra questi anche Alberto Contador.

