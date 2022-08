Ciclismo

Vuelta di Spagna - Matteo Fabbro: "Ho saputo di fare la Vuelta 3 giorni fa, ma mi sono preparato bene"

VUELTA DI SPAGNA - Il corridore friulano ha saputo solo pochi giorni fa che avrebbe dovuto fare la Vuelta dopo le problematiche fisiche avute da Buchmann, ma Fabbro è carico per questo start ammettendo di essersi allenato bene, perché sperava in una convocazione per la 3-settimane spagnola.

