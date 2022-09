Ciclismo

Vuelta di Spagna - Matxin Fernandez: "Ayuso? Non voglio ripetermi. Poteva continuare, adesso è negativo e sta bene"

VUELTA DI SPAGNA - Il ds della UAE Emirates non vuole ripetersi sul caso Ayuso. Adesso è negativo e sta bene e cercherà di ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica generale, così come João Almeida visto che ci sono ancora delle tappe in cui tutto può succedere.

00:01:44, un' ora fa