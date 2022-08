Ciclismo

Vuelta di Spagna - Matxin Fernandez: "L'ho detto a Soler. Senza pressioni, ma devi vincere"

VUELTA DI SPAGNA - Quasi un ossimoro quello enunciato dal direttore sportivo dell'UAE Emirates, nell'incitare Marc Soler che, poi, ha effettivamente vinto sul traguardo di Bilbao. Grande gioia per il team che ha così vinto almeno una tappa in tutti e tre i Grandi Giri della stagione e, inoltre, la Spagna torna a vincere nei GT. Cosa che non accadeva dall'ottobre 2020.

00:01:44, 2 minuti fa