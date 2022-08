Ciclismo

Vuelta di Spagna - Meintjes: "Non sono mai stato sul podio in una gara World Tour, volevo farlo prima di chiudere"

VUELTA DI SPAGNA - Obiettivo prima di chiudere la carriera? Fare un podio in una corsa World Tour. Nonostante le "belle speranze", Meintjes è solo alla prima vittoria in una corsa World Tour e alla prima vittoria in un Grande Giro. E Meintjes è felicissimo per essersi finalmente sbloccato.

