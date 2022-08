Ciclismo

Vuelta di Spagna - Meintjes si sblocca a 30 anni: vince a Les Praeres dopo una bella fuga, rivivi l'arrivo

VUELTA DI SPAGNA - Altra giornata di fuga e l'azione dei coraggiosi di giornata arriva in porto. Vince Louis Meintjes, col sudafricano che non aveva mai conquistato una tappa in un Grande Giro. Ce la fa a 30 anni. Altro successo quindi per l'Intermarché-Wanty Gobert. Meintjes è stato bravo ad anticipare i nostri Samuele Battistella e Edoardo Zambanini.

00:00:57, un' ora fa