Vuelta di Spagna - Mezza batosta per Roglic e tutti gli altri: ecco il loro arrivo a 1'22'' da Evenepoel

VUELTA DI SPAGNA - Si diceva che su questa salita i distacchi sarebbero stati risicati, ma Evenepoel ha dato un paga a tutti. Roglic e gli altri big sono arrivati a 1'22'' di ritardo in cima al Pico Jano. E serve poi la calcolatrice per contare tutti i distacchi, già importanti, in classifica generale.

00:00:45, 35 minuti fa