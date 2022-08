Ciclismo

Vuelta di Spagna - Miguel Ángel López: "L'inizio non è stato facile, ma sto crescendo. Ottima crono, ci ho lavorato su"

VUELTA DI SPAGNA - Sorprendente 9° posto a crono per Miguel Ángel López che ammette di essere in crescita a livello di condizione ma, soprattutto, di aver lavorato tanto per migliorare nelle prove contro il tempo. Ecco il perché dell'ottimo risultato ad Alicante nonostante un inizio di Vuelta non proprio al massimo. Avvio difficile legato anche a quello che è successo al colombiano extraciclismo.

00:01:15, 2 ore fa