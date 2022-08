Ciclismo

Vuelta di Spagna - Molard: "Dopo l'incidente di un anno fa potevo non rientrare a questi livelli. Una maglia che vale"

VUELTA DI SPAGNA - Molard non si commuove, ma si capisce da come parla che questo piazzamento di Bilbao vale davvero tanto dopo una stagione non proprio facile. L'incidente dello scorso anno gli poteva costare la carriera, ora è la nuova maglia roja della Vuelta.

