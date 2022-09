Remco Evenepoel. Chissà che non sia Ayuso a provarci, con il corridore della Quick Step Roglic e Enric Mas di testare Evenepoel e capire se è davvero inattaccabile in questa Vuelta ( Il momento decisivo della Vuelta è arrivato. Prima della tappa di Sierra Nevada, c'è Sierra de la Pandera, frazione con arrivo su un GPM di 1a categoria che misurerà le reali potenzialità di. Chissà che non siaa provarci, con il corridore della Quick Step che ha promesso di stargli lontano . Tolte queste bassezze, è la prima vera occasione perdi testare Evenepoel e capire se è davvero inattaccabile in questa Vuelta ( la classifica ). Tre GPM per indebolire la sua squadra e per mandarlo ko. Almeno per fiaccarlo in vista, poi, della tappa di Sierra Nevada che sarà la tappa regina di questa frazione.

Il percorso

Si arriva a Sierra de la Pandera, a quota 1820 metri di altitudine. Dopo un avvio non troppo impegnativo, il primo GPM si affronterà dopo 100 km con il Puerto de Siete Pilillas (9,9 km al 3,5%). Discesa, salita, discesa, salita, le gambe faranno davvero male dopo lo scollinamento. Traguardo volante a Jaén, in salita, e poi si torna a salire con il Puerto de los Villares (10,4 km al 5,5%) che dà secondi di abbuono. Saremo a 1191 metri di altitudine, ma non finisce qui, perché comincerà il pezzo della Sierra de la Pandera. 8,4 km al 7,8%, con ben cinque punti al 15% di pendenza massima.

Tutte le salite

-Al km 107,2 Puerto de Siete Pilillas (3a categoria): 9,9 km al 3,5%;

-Al km 148,2 Puerto de los Villares (2a categoria): 10,4 km al 5,5%;

-Al km 160,3 Sierra de la Pandera (1a categoria): 8,4 km al 7,8%;

I favoriti

Altra occasione per i fuggitivi e, nello specifico, per quei corridori che non hanno più nulla da chiedere alla classifica. Carapaz, per esempio, ha perso subito tre posizioni nell'ultima tappa, quasi a riposarsi in vista di Sierra de la Pandera per tentare il bis. Poi c'è chi la classifica la guarda, ma parliamo di un'altra graduatoria, quella legata agli scalatori. Jay Vine è stato respinto da Peñas Blancas, ma ci riproverà tentando il tris.

E poi ci sono gli uomini di classifica. In queste ultime tappe, tolta la crono, non c'è stata una netta differenza tra Evenepoel, Roglic e Enric Mas. Certo, guardando a settimana scorsa, Evenepoel è stato il migliore senza se e senza ma, ma ogni giorno può essere diverso in un Grande Giro. E, soprattutto, Roglic e Enric Mas dovranno inventarsi qualcosa per invertire la tendenza.

Chissà che non possa essere l'occasione giusta per Vincenzo Nibali. Il corridore siciliano aveva promesso anche lui battaglia nella parte finale della Vuelta. Questa tappa potrebbe essere a lui congeniale visto il percorso.

Carapaz, Vine *****

Evenepoel, Roglic, Enric Mas, Padun ****

Ayuso, Carlos Rodríguez, Soler, Kelderman, Miguel Ángel López ***

Mäder, Hugh Carthy, Higuita, Pinot, Hindley, Champoussin, Hamilton, Lutsenko **

Taaramäe, Nibali, Valverde, Landa, O'Connor, Gesbert, Meintjes, Arensman, Hagen, Polanc *

Info utili

-Orario di partenza: 13.17;

-Orario d'arrivo: tra le 17.17 e le 17.44;

-Lunghezza: 160,3 km;

-Dislivello: 3312 metri;

-GPM: 3;

