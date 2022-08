Ciclismo

Vuelta di Spagna - Nibali acclamato dai ragazzini, le lacrime di Herrada: la tappa vista dall'onboard camera

VUELTA DI SPAGNA - Tappa speciale quella di Cistierna che vede il successo di Jesus Herrada, uno che aveva già vinto alla Vuelta in carriera. Ma l'emozione è sempre tanta e lo spagnolo è scoppiato in lacrime dopo il successo in volata. Giornata speciale anche per Vincenzo Nibali sempre acclamato alle partenze.

