Ciclismo

Vuelta di Spagna - Nibali: "Tentare la fuga? Devo ancora perdere qualcosa in classifica per provare una fuga da lontano"

VUELTA DI SPAGNA - Non è ancora arrivato il momento per Nibali per andare in fuga. L'obiettivo è quello per tentare di vincere una tappa, ma il siciliano deve uscire definitivamente in classifica, perché - essendo a 1'44'' - può ancora dare fastidio a tanti.

00:01:53, 10 minuti fa