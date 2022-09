Ciclismo

Vuelta di Spagna - Niermann (ds Jumbo): "Evenepoel per la prima volta vulnerabile, Roglic ci riproverà"

VUELTA DI SPAGNA - Grischa Niermann ammette che Primoz Roglic voleva vincerla questa tappa ma che, come Jumbo Visma, la squadra non poteva permettersi di tenere controllata la corsa per tutta la giornata tenendo a bada la fuga. Non c'è andato tanto lontano sloveno che, a Sierra Nevada, proverà a mettere ancora più in difficoltà Evenepoel.

00:01:37, 41 minuti fa