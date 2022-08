Ciclismo

Vuelta di Spagna - "Non ci posso credereeeee": il successo di Vine visto dall'onboard camera

VUELTA DI SPAGNA - Nibali come sempre acclamato alla partenza, tanti tifosi per Remco Evenepoel e poi il successo di Vine che fa doppietta sul Colláu Fancuaya. Incredibile la vittoria dell'australiano che è stato davvero protagonista in questa prima settimana. Rivediamo tutto grazie all'onboard camera.

00:02:02, 33 minuti fa