Ciclismo

Vuelta di Spagna - Okamika mica ce la fa: parte da casa sua, ma viene battuto da Maté allo sprint intermedio

VUELTA DI SPAGNA - In fuga vanno Okamika (Burgos) e Luis Ángel Maté (Euskaltel Euskadi) che riesco a resistere fino al traguardo volante di Alcalá del Río. Okamika ci aveva provato partendo da casa sua, ma Maté è più forte in volata e svernicia il corridore della Burgos che è in vetta alla speciale classifica dei fuggitivi.

00:00:32, un' ora fa