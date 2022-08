Remco Evenepoel. Sarà anche il vincitore della Vuelta? Beh, beh. Visto i Roglic è scivolato a 2'41''. Quando li recupera da qui a Madrid? Lo sloveno ha fatto il suo, considerando anche la sua condizione fisica non proprio al top. Chi è naufragato è, invece, Enric Mas che era pur partito bene, fino a terminere la prova con 1'51'' di ritardo. Anche per lui la rimonta diventa insormontabile, considerando che paga in classifica 3'03''. Così così Rohan Dennis che, al momento, non fa paura a Filippo Ganna in vista dei Mondiali, mentre João Almeida sbaglia addirittura strada. La seconda settimana è ripartita con il botto. La crono di Alicante ha proclamato un unico vincitore:. Sarà anche il vincitore della Vuelta? Beh, beh. Visto i distacchi che ha inflitto anche oggi , poco ci manca.è scivolato a 2'41''. Quando li recupera da qui a Madrid? Lo sloveno ha fatto il suo, considerando anche la sua condizione fisica non proprio al top. Chi è naufragato è, invece,che era pur partito bene, fino a terminere la prova con 1'51'' di ritardo. Anche per lui la rimonta diventa insormontabile, considerando che paga in classifica 3'03''. Così cosìche, al momento, non fa paura ain vista dei Mondiali, mentresbaglia addirittura strada.

Promossi

Remco Evenepoel

Prime 10 tappe da 10 e lode per Remco Evenepoel. Il corridore belga aveva toppato, se così possiamo dire, solo la gestione del finale della cronosquadre, poi è sempre stato superiore ai suoi avversari. Lo è stato anche ad Alicante dove stende ancora i big della classifica. Ha spezzato una striscia di vittorie consecutive a crono di Roglic, inoltre, che durava dal 2019.

Roglic, Mas, tutti spazzati: lo show di Evenepoel a crono in 140''

Carlos Rodríguez

Non male il piazzamento dello spagnolo della Ineos. Anche Carlos Rodríguez ha perso da Evenepoel (1'22''), ma chiude al 4° posto guadagnando in pratica su tutti meno che su Roglic. Con questo risultato il giovane spagnolo è riuscito a mettere della distanza tra sé ed Ayuso e può ambire anche lui ad un posto sul podio.

Miguel Ángel López

Miguel Ángel López non ha mai brillato nelle cronometro ma, in questa prova, quasi totalmente pianeggiante, è riuscito a trovare un incredibile 9° posto. È andato meglio qui che nelle precedenti tappe di montagna. La ciliegina sulla torta è stata il sorpasso sul povero Hindley che gli era partito due minuti prima. Hindley che ormai si è perso, ok, ma che sorpasso. Ce lo sogneremo la notte...

Un sorpasso clamoroso: Miguel Ángel López svernicia Hindley al traguardo

Bocciati

Enric Mas

Non bene lo spagnolo. E dire che nei primi 20 km della sua prova non era tanto lontano da Roglic (Evenepoel gli era già scappato) ma, nel finale, ecco che Enric Mas è sprofondato. 1'51'' da Evenepoel, 1'03'' da Roglic. Anzi, il corridore della Movistar vede avvicinarsi minaccioso anche Carlos Rodríguez che si candida ad un posto sul podio.

João Almeida

Era stata una delusione della prima settimana, ma questa crono era un'occasione di riscatto per il portoghese. João Almeida, invece, è riuscito a deludere anche ad Alicante. Ha perso 2'13'' da Evenepoel e, fondamentalmente, non ha guadagnato nulla su chi aveva davanti a sé. Ma, soprattutto, ha sbagliato strada nel finale, prendendo la corsia dedicata alle ammiraglie. E dire che le ricognizioni del percorso le avevano fatte...

Rohan Dennis

19° posto al traguardo per Rohan Dennis. Il due volte campione del mondo a crono sarebbe stato un punto di riferimento importante, per Roglic e anche per Ganna in ottica Mondiale a crono. Visto il rendimento di oggi, però, non sembra che Ganna debba avere paura dell'australiano per riconfermarsi maglia iridata anche l'anno prossimo. Non deve preoccuparsi di Dennis, eh, perché da Evenepoel invece...

Dennis: "Ero partito bene poi... Non credevo di poter vincere comunque"

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

