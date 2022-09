Evenepoel che resta la maglia roja. Il belga mantiene 94'' di vantaggio su Roglic e 121'' di margine su Enric Mas. È lui il vincitore morale di questa tappa? Può darsi, visto che la Jumbo Visma deve capire cosa sia successo. Ai piedi della salita, lo sloveno ha dovuto fare tutto da solo, nonostante davanti fossero andati in due in fuga per essere decisivi proprio nel finale (ricordate Arensman. Sua la tappa regina, con il capitano della DSM che conquista il suo primo acuto in un Grande Giro. Lo abbiamo criticato tanto durante il Giro per la gestione sbagliata delle fughe ora, finalmente, ha capito come si fa. La seconda settimana della Vuelta va in archivio, conche resta la maglia roja. Il belga mantiene 94'' di vantaggio sue 121'' di margine su. È lui il vincitore morale di questa tappa? Può darsi, visto che la frazione di Sierra Nevada, la tappa regina , doveva essere un banco di prova importante per il capitano della Quick Step che, tutto sommato, si è difeso bene. Certo, Roglic deve mangiarsi le mani, come ladeve capire cosa sia successo. Ai piedi della salita, lo sloveno ha dovuto fare tutto da solo, nonostante davanti fossero andati in due in fuga per essere decisivi proprio nel finale (ricordate van Aert al Tour con la Bi-Zona? ). Detto questo, la classifica generale ci regala ancora qualche spiraglio di spettacolo perché, nell'ultima settimana, può ancora succedere di tutto. Intanto festeggia. Sua la tappa regina, con il capitano della DSM che conquista il suo primo acuto in un Grande Giro. Lo abbiamo criticato tanto durante il Giro per la gestione sbagliata delle fughe ora, finalmente, ha capito come si fa.

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Primoz Roglic Enric Mas Carlos Rodríguez Juan Ayuso

Thymen Arensman

Era partito in questa Vuelta con le ambizioni di fare il capitano per la classifica generale, ma era balzato già nelle prime tappe. Si è riciclato, come al Giro, come cacciatore di tappe ma, questa volta, il suo sforzo è stato ripagato. E non possiamo dire fosse una fuga così... Il corridore della DSM ha battuto gente come Carapaz, Soler, Vine, Hindley, ce n'era di gente importante. Un bel colpo per Thymen Arensman che conquista la sua prima tappa in un Grande Giro. A crono va forte, in salita va forte, l'anno prossimo andrà alla Ineos Grenadiers, può davvero diventare un capitano importante.

Enric Mas

Enric Mas che, questa volta, è riuscito ad essere presente e attivo, dopo il terreno che aveva perso invece Ha guardato in faccia Roglic ed ha piazzato uno scatto. Non una cosa da tutti i giorni perche, questa volta, è riuscito ad essere presente e attivo, dopo il terreno che aveva perso invece a Sierra de la Pandera . Ha riaperto la corsa per il 2° posto (è a 27'' da Roglic), chissà che non possa provarci anche per la maglia roja (è a 2'01'' da Evenepoel). Peccato solo per la vittoria di tappa, ma si è messo a litigare con Miguel Ángel López...

Ben O'Connor

Era da tempo che non vedevamo un Ben O'Connor così performante. Dal Giro del Delfinato, dove si piazzò dietro a Roglic e Vingegaard, o se parliamo di Grandi Giri, dal 4° posto al Tour de France 2021. Prima ha messo i suoi a lavorare per non dare troppo spazio alla fuga - Arensman faceva paura per la classifica - poi è rimasto per tutto il tempo attaccato a Evenepoel e agli altri big. Anzi, è riuscito a staccare proprio la maglia roja nel finale. Alla fine una posizione da Arensman l'ha persa, ma anche l'australiano ha guadagnato una posizione. Dovesse pedalare così anche nella terza settimana potrebbe cercare una tappa.

La Jumbo Visma di Roglic

Ma come? La Jumbo si è messa in testa dalla seconda salita fino ai piedi di Sierra Nevada? Sarà stato Roglic il problema... Non è proprio così. La Jumbo Visma ha cercato di giocarsela con la Bi-Zona, mandando Rohan Dennis e Oomen in fuga, come capitato al Tour de France quando andarono Benoot e van Aert in avanscoperta nella tappa dell'Hautacam. Ricordate? Beh non è andata come ci si aspettava, perché Dennis e Oomen sono stati ripresi dal gruppo prima dell'approccio a Sierra Nevada, avendo un impatto zero sull'andatura del plotone. Sulla salita precedente si era messo Gesink a tirare, ma i Jumbo sono stati soppiantati dagli AG2R Citroën (ripetiamo: AG2R Citroën) di Ben O'Connor che andavano più forte... E, una volta iniziata la salita, Harper ha fatto un paio di km e ha lasciato tutta l'incombenza a Roglic. C'erano ancora 16 km da fare in salita... O attaccavi da casa tua o la formazione neerlandese se l'è giocata un po' male. La Quick Step, con tutti i suoi limiti, ha fatto ritrovare a Evenepoel un grande Vervaeke proprio sull'ultima salita.

Miguel Ángel López

Ma come? Ha staccato Evenepoel e Roglic? Per poco non riprendeva anche Arensman? Miguel Ángel López è senz'altro in crescita e sta pedalando bene ma, questa tappa, la conosceva bene. Ha aspettato davvero troppo per partire e, una volta fatto, non è riuscito a guadagnare quanto avrebbe dovuto per cercare l'affondo decisivo. Il perché? Qualche secondo dopo il suo attacco, è arrivato Enric Mas. L'anno scorso erano compagni di squadra, oggi si sono fatti dei dispettucci, e Arensman ha vinto felice.

Carlos Rodríguez

Degli uomini di classifica, dell'alta classifica, Carlos Rodríguez è quello che ha perso di più. Nonostante l'aiuto di Geoghegan Hart prima e di Carapaz poi, il campione nazionale spagnolo ha perso davvero tanto dai vari Mas e Roglic. Ma ancor di più da Ayuso: il suo avversario diretto gli ha dato 1'26'' in classifica generale e l'ha superato in classifica. E attenzione anche a Miguel Ángel López che si è avvicinato.

