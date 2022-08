Sam Bennett concede il bis e vince anche Tim Merlier che sbaglia proprio i tempi. C'è anche un cambio della guardia Edoardo Affini è il nuovo leader della Vuelta! Hurrà! Va in archivio anche la terza tappa e con sé il week end nei Paesi Bassi visto che, da martedì, si ripartirà dalla Spagna con una frazione che interesserà molto anche gli uomini di classifica. Dopo la volata vincente di Utrecht concede il bis e vince anche sul traguardo di Breda . Niente da dire, l'irlandese ha ormai ritrovato quello spunto vincente che lo caratterizzava fino a due anni fa. Ancora una giornata no perche sbaglia proprio i tempi. C'è anche un cambio della guardia nella generale è il nuovo leader della Vuelta! Hurrà!

Promossi

Sam Bennett

Se la vittoria di Utrecht poteva anche essere analizzata come una serie di circostanze positive che si sono realizzate a proprio favore, Sam Bennett dà un'altra dimostrazione di essere tornato al 100%. E dire che in squadra dicono che non sia al top della condizione in realtà. Altra volata e altra vittoria per l'irlandese che comincia, finalmente, a ritrovarsi dopo quasi due anni di buio.

Ancora Sam Bennett! Altra volata vincente, rivivila

Daniel McLay

Daniel McLay era stato convocato anche in virtù della sua duttilità, potendo fungere come aiuto a Nairo Quintana (che però la Vuelta non l'ha fatta a causa La Arkéa Samsic doveva portare Bouhanni a questa Vuelta ma, alla fine, si è deciso di puntare sul corridore britannico.era stato convocato anche in virtù della sua duttilità, potendo fungere come aiuto a(che però la Vuelta non l'ha fatta a causa della positività al Tramadol ). Detto questo, McLay ha dimostrato però di saperci fare. Intanto di limare e stare bene in gruppo, anche senza pesce pilota o treno, e di poter anche andare molto vicino alla vittoria. Il 3° posto di Breda fa ben sperare l'Arkéa che non aveva cominciato la sua Vuelta sotto i migliori auspici.

Edoardo Affini

Edoardo Affini. Questa maglia roja arriva anche da quella clamorosa prestazione nella Jumbo Visma. Oggi arriva addirittura la maglia roja, una sorta di premio alla carriera e del suo sacrificio fatto per la squadra ogni giorno. E, finalmente, vediamo un italiano davanti a tutti. Alla Vuelta non succedeva dal 13 settembre 2015. Fu il giorno di Fabio Aru a Madrid. Beh, oggi non ha fatto niente di travolgente, ma promuoviamo a pieni voti. Questa maglia roja arriva anche da quella clamorosa prestazione nella cronosquadre di Utrecht dove era stato uno dei tasselli fondamentali, quel giorno, per la. Oggi arriva addirittura la maglia roja, una sorta di premio alla carriera e del suo sacrificio fatto per la squadra ogni giorno. E, finalmente, vediamo un italiano davanti a tutti. Alla Vuelta non succedeva dal 13 settembre 2015. Fu il giorno dia Madrid.

Soddisfazione Affini sul podio: è lui la nuova maglia rossa

Affini: "Un onore vestire questa maglia, ringrazio la squadra"

Bocciati

Tim Merlier

Altra tappa buttata al vento. L'Alpecin Deceuninck, questa volta, ha cominciato a lavorare più tardi rispetto a Trek Segafredo e Bora Hansgrohe, ma negli ultimi 20 km hanno fatto un lavoro pressoché inutile. La loro azione, in realtà, sfiancava il proprio trenino e Tim Merlier si è ritrovato di nuovo solo nel momento clou. Il belga, idem, ha sbagliato i tempi una volta arrivati alla volata, tanto da non aver nemmeno combattuto per la vittoria. Ha chiuso con un misero 6° posto.

Pascal Ackermann

Parlando di corridori che hanno sbagliato i tempi, che dire di Pascal Ackermann. È stato il primo a rompere gli indugi, ma mancavano ancora 300 metri. È stato sorpassato un po' da tutti. Ha chiuso al 9° posto, deve tornare a riabituarsi alle volate. Evidentemente gli manca ancora questo passaggio.

Jake Stewart

Altro corridore che ha deluso quest'oggi è stato Jake Stewart. Il velocista della Groupama-FDJ non si è neanche visto, con un misero 12° posto finale. Il paradosso è che il suo ultimo uomo ha fatto la volata e abbia chiuso al 5° posto. Magari si sono scambiati i ruoli? No, è quasi simpatica la risposta di Lienhard: “Dovevo tirare la volata a Stewart, ma poi non l'ho più visto...”.

Lienhard: "Dovevo tirare la volata a Stewart, ma non l'ho più visto..."

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

