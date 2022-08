Roglic lascia andare e regala una chance alla fuga. E c'è chi questa chance la coglie al volo. Lo fa Rudy Molard per prendersi la maglia roja, lo fa Victor Langellotti per prendersi la maglia a pois. Chi esulta più di tutti è però Marc Soler che torna a Anche la quinta tappa della Vuelta di Spagna va in archivio, con il quinto leader diverso di questa edizione. Dopo il poker di corridori della Jumbo Visma, questa volta,lascia andare e regala una chance alla fuga. E c'è chi questa chance la coglie al volo. Lo faper prendersi la maglia roja, lo faper prendersi la maglia a pois. Chi esulta più di tutti è peròche torna a vincere in un Grande Giro e, soprattutto, regala un successo alla Spagna che mancava dal 2020 nei GT.

Promossi

Marc Soler

Che dire, chapeau! Si era staccato due volte sull'Alto del Vivero. Al primo passaggio, sull'azione di Craddock, e anche ai piedi dell'ultima salita, venendo staccato dai compagni di fuga. Poi, tutto d'un tratto, si è riportato sotto in maniera clamorosa. Marc Soler li ha raggiunti di nuovo, li ha staccati, ha raggiunto Stewart che era davanti e l'ha staccato. Fino a vincere in solitaria. Un capolavoro per lo spagnolo che regala un successo alla Spagna, successo che mancava da troppo tempo per gli iberici. Per la precisione da 122 tappe nei Grandi Giri. L'ultimo spagnolo a vincere era stato Ion Izagirre ad Aramón Formigal il 25 ottobre 2020 (proprio alla Vuelta).

Rudy Molard

Ad un certo punto ha fatto una scelta. Cosa conquistare tra la maglia roja e la vittoria di tappa? Lui ha scelto il simbolo della leadership, nonostante Rudy Molard fu già maglia roja alla Vuelta 2018, dopo la tappa di Roquetas de Mar (maglia indossata fino a La Covatilla). Bellissima la sfida con Fred Wright, con i due separati da soli 4'' in classifica alla vigilia di questa tappa. Il corridore della Groupama-FDJ ha corso con grande intelligenza, sfruttando la superiorità numerica con Stewart, costringendo così Wright a lavorare di più. Eccolo che poi l'ha infilato al passaggio sull'Alto del Vivero che dava anche secondi di abbuono.

Victor Langellotti

Victor Langellotti. Ha 27 anni e non è proprio il più conosciuto dei corridori. Il suo primo successo l'ha ottenuto solo il 13 agosto scorso alla Volta a Portugal, ma ha sfruttato quella vetrina per mettersi in mostra e avere un'occasione alla Vuelta dopo la positività Burgos. È stata lotta vera ai GPM. Langellotti ha attacco sui primi tre, vincendoli, e per poco non vinceva anche il quarto dopo un'epica rimonta su Craddock. Nel finale, era ancora lì a giocarsi la vittoria. Che sorpresa. Ha 27 anni e non è proprio il più conosciuto dei corridori. Il suo primo successo l'ha ottenuto solo il 13 agosto scorso alla Volta a Portugal, ma ha sfruttato quella vetrina per mettersi in mostra e avere un'occasione alla Vuelta dopo la positività al covid di Madrazo . E lui la sta davvero sfruttando questa occasione, andando a conquistare - almeno per un giorno - la maglia a pois di miglior scalatore. Cosa preziosissima per la. È stata lotta vera ai GPM. Langellotti ha attacco sui primi tre, vincendoli, e per poco non vinceva anche il quarto dopo un'epica rimonta su Craddock. Nel finale, era ancora lì a giocarsi la vittoria.

Bocciati

Alessandro De Marchi

Seconda giornata di fuga consecutiva, ma Alessandro De Marchi ha palesato una gamba non proprio al top. Si staccava ancora prima delle montagne, poi è riuscito a salvarsi, cercando di dare un po' di mano al compagno di squadra Impey. Speriamo di rivederlo nella miglior condizione possibile e tentare davvero il successo di tappa.

Lawson Craddock

Lawson Craddock non è uno scalatore, ma aveva dato l'impressione di stare meglio di tutti al primo passaggio sull'Alto del Vivero. Il suo scatto aveva messo in difficoltà tutto il gruppetto dei fuggitivi ma, al secondo passaggio, si è sciolto come neve al sole. È partito troppo forte troppo presto? Molto probabile, con un'azione del tutto inefficace visto che è stato poi raggiunto nel tratto in discesa. Poteva gestirsi meglio.

Alpecin, Trek e Cofidis: la fuga era un'occasione

Craddock e De Marchi almeno ci hanno provato, altre squadre si sono fatte trovare impreparate ad un'occasione del genere. Serpeggiava in gruppo la possibilità che la Jumbo Visma lasciasse andare via la fuga, rinviando le ostilità all'Ascensión al Pico Jano. In molti ci hanno provato, in 18 sono riusciti a sganciarsi. Dov'erano però Alpecin Deceuninck, Trek Segafredo e Cofidis? Non hanno inserito nemmeno un uomo in fuga e non avevano da curare nessuno in chiave classifica generale. Un'occasione persa.

