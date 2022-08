Primo vero banco di prova per gli aspiranti alla maglia roja, con l'Ascensión al Pico Jano che è stato teatro di un bel duello tra Evenepoel e Enric Mas. E gli altri? Tutti staccati, compreso Roglic che ha pagato al traguardo ben 1'28'' tra distacco e abbuono. Una battuta d'arresto che poche volte lo sloveno ha patito in carriera. Ma Evenepoel è davvero diventato il favorito per vincere questa Vuelta? Intanto ha piazzato uno colpo anche se, a dirla tutta, l'eroe di giornata è un altro. Jay Vine che, dal vincere il titolo iridato dell'e-cycling, si ritrova oggi a conquistare una bella tappa di montagna alla Vuelta di Spagna.

Promossi

Jay Vine

Partono Evenepoel, Enric Mas, Simon Yates, ma prima di tutti era partito Jay Vine. Ha trovato strada libera sul ritmo non molto intenso di Masnada e si è infilato in una mini fuga che ha pagato al traguardo. Mentre gli altri si marcavano lui ha provato una sortita, fino a raggiungere e superare Padun, fino ad arrivare incontrastato all'arrivo, riuscendo a resistere sul tentativo di rimonta di Evenepoel e Enric Mas. Una bella storia quella di Jay Vine che aveva cominciato in una squadra continental australiana, stava per ritirarsi prima di trovare un contratto con l'Alpecin grazie ad un concorso fatto con Zwift. Parliamo dell'e-cycling, di cui Vine è anche campione del mondo UCI da questa stagione. Ne ha fatta di strada per arrivare qui e vincere una tappa alla Vuelta.

Remco Evenepoel

Che Remco Evenepoel! Era additato da molti come favorito di giornata, gli è mancata la vittoria di tappa, ma è riuscito a scavare un bel solco tra sé e i gli altri favoriti per la maglia roja. Roglic compreso, che tra arrivo e abbuoni ha perso la bellezza di 1'28'' su questo intenso arrivo. Ha fatto tirare la squadra per tutta la tappa, da Masnada fino ad Alaphilippe che ha fatto un lavoro eccelso nonostante in queste prime tappe sembrava molto lontano dalla condizione fisica migliore. Ma questo Evenepoel può davvero vincere la Vuelta?

Enric Mas

Bravissimo Enric Mas. Era partito in questa Vuelta con più dubbi che certezze. Era uscito male dal Tour, tra covid e comunque piazzamenti ridicoli, tanto che Unzué, il general manager della Movistar, si era detto deluso e costretto a trovare sul mercato un altro profilo per fare classifica generale. Enric Mas sta rispondendo presente in queste prime tappe. È solo l'inizio sia chiaro ma, intanto, è l'unico che ha tenuto il ritmo di Evenepoel. Si candida sicuramente ad un posto sul podio.

Bocciati

Primoz Roglic

Dobbia dire la verità, l'abbiamo visto poche volte staccarsi. Ma, oggi, non ha semplicemente tenuto il passo di Evenepoel. Lui come gli altri sia inteso, ma dal guardare tutti dall'alto, ora Primoz Roglic si ritrova già a 1'01'' da Evenepoel. Non poco considerando che siamo solo alla prima tappa in salita. C'è spazio per recuperare? Assolutamente sì, ma su questo GPM ci aspettavamo un Roglic più pimpante. Poi è anche vero che nessuno gli ha dato una mano per recuperare su Evenepoel, ma non ci aspettavamo tutto questo margine.

Simon Yates

Doveva cercare di recuperare qualcosa da Roglic, avendo già perso 51'' dallo sloveno, ma Simon Yates finisce per affossarsi ancor di più. Scellerata la scelta di partire così lontano dal traguardo, bruciando subito energie. Energie che non ha avuto per tentare di stare dietro a Evenepoel che ha già tracciato un bel solco.

Richard Carapaz

È solo il primo arrivo in salita, si può parlare già di corridori fuori dai giochi? Beh, Richard Carapaz è finito a 2'59'' da Vine e Evenepoel gli ha già inflitto un buon distacco. C'è tutta la Vuelta per recuperare, ma l'ecuadoriano è parso tutto fuorché nella forma per vincere un Grande Giro tra la tappa di Laguardia e questo arrivo su un GPM di 1a categoria. Conta ora un ritardo di 2'56'' dalla vetta della generale e la Ineos sembra contare su altri corridori.

