Ciclismo

Vuelta di Spagna - Pallini su Nibali: "Nel 2010 non lo si considerava ancora come leader e invece..."

VUELTA DI SPAGNA - Pallini, storico massaggiatore di Nibali, rientrato in Astana proprio col ritorno di Nibali, ricorda i primi momenti della carriera del sicliano. Proprio a partire da quella Vuelta vinta nel 2010 con la maglia della Liquigas. Pallini svela che non c'era, in realtà, grandissima considerazione per vincere la classifica generale all'inizio di quella Vuelta.

00:03:27, 27 minuti fa